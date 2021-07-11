Demir Kadın Neslican'ın çekimleri başladı

Genç yaşında üç kez yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayata tutunan ancak dördüncü kez nükseden hastalığa yenik düşen Neslican Tay’ın öyküsü Demir Kadın Neslican filmiyle beyazperdeye taşınıyor.

'VİDEOLARDAN İLHAM ALINDI'



Neslican Tay’ın hafızalara kazınan “Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin” sözünden; yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan filmin çekimleri başladı.

SAÇLARINI KAZITACAK



Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor.



FİLMİN KONUSU

Demir Kadın Neslican, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.



Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen film, Neslican’ın ilham veren hikayesinin umut dağıtmaya devam etmesi hedefiyle çekiliyor.

FİLMİN KADROSU



Demir Kadın Neslican filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.



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