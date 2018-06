'Deneysel-Geleneksel' karma minyatür sergisine 8 eseriyle katılan sanatçı Esra Karaduman, yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ardından yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirterek, "16 yaşından beri çiziyorum ama profesyonel anlamda her şeyi bırakıp sadece sanatla ilgilenmem 2003'te oldu." dedi.



Karaduman, yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda eserleri tamamladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben sanatçının özgür ve tek başına olması gerektiğini düşünüyorum. Benim hayatta önem verdiğim şeylerden biri 'az, çoktur' kavramı. Sadelik ve özgür olmak, benim için çok önemlidir. Her hangi bir yere ya da bir şeye bağlı kalmadan, tek başıma üretiyorum ve bunun için de okuduğum, dinlediğim şeyler, gezdiğim yerleri kullanıyorum. Kendi iç sesimi dinliyorum. Başka bir yöntemim yok. Kağıtları da kendim yapıyorum. Her kağıdı doğal yöntemlerle renklendiriyorum, birtakım işlemlerden geçiriyorum. Kağıdın hazırlanması zaten bir süreç. Bunlar çok uzun zamanda hazırlanmış kağıtlar. Ondan sonra da eskizi çizip, fikirleri olgunlaşma sürecine bırakırım ben."



Yaptıkları işlerin uzun zaman aldığının altını çizen Karaduman, "Minyatür aslında eski bir kitap sanatı. Yani bir hikaye anlatır aslında ve bunu bir belge niteliğinde sunar. Ben bir değişiklik yaptım. Kitaplarla benim aram çok iyi. Ben okumayı çok seviyorum. O yüzden, kendi okuduğum kitaplarda, etkilendiğim cümlelerden esinlenerek tasarımlar yaptım. Hatta bunlara 'bana kitaplardan değenler' dedim. Resimlerdeki figürlerin çoğu da benim aslında." diye konuştu.

