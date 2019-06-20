İstanbullular’ın vazgeçilmez konser mekanı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatro’sunda Bkm organizasyonuyla gerçekleşecek “Denizbank Açıkhava Konserleri” başlıyor.
Türkiye’nin en ünlü isimlerinin hem konserleri hem gösterileriyle sahne alacağı etkinlikler bu yaz da müzik ve kahkaha dolu. Müzik dünyasının en enlü isimlerini en özel konserlerini vereceği etkinliklere bu yıl hem yepyeni gösteriler hem de gösteri dünyasının en büyük isimleri eşlik ediyor.
9 Temmuz – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerin biletleri satışa çıktı.
DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ
09 Temmuz Salı CANDAN ERÇETİN
10 Temmuz Çarşamba YALIN
11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT
12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL
13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM
16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM
17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2
18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU
18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU
20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM
14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN
16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR
17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW