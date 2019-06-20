İstanbullular’ın vazgeçilmez konser mekanı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatro’sunda Bkm organizasyonuyla gerçekleşecek “Denizbank Açıkhava Konserleri” başlıyor.



Türkiye’nin en ünlü isimlerinin hem konserleri hem gösterileriyle sahne alacağı etkinlikler bu yaz da müzik ve kahkaha dolu. Müzik dünyasının en enlü isimlerini en özel konserlerini vereceği etkinliklere bu yıl hem yepyeni gösteriler hem de gösteri dünyasının en büyük isimleri eşlik ediyor.



9 Temmuz – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerin biletleri satışa çıktı.



DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ



09 Temmuz Salı CANDAN ERÇETİN



10 Temmuz Çarşamba YALIN



11 Temmuz Perşembe HALUK LEVENT



12 Temmuz Cuma DOĞU DEMİRKOL



13 Temmuz Cumartesi AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM



16 Temmuz Salı FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM



17 Temmuz Çarşamba YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2



18 Temmuz Perşembe KENAN DOĞULU



18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU



20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM



14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN



16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR



17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW