Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Kitap Fuarı, 4- 14 Nisan'da ziyarete açık kaldı. Yazarlar Ahmet Ümit, Hasan Ali Toptaş, Ercan Kesal, Şermin Yaşar, Kahraman Tazeoğlu, Hakan Günday ve Ali Lidar'ın okurlarıyla buluştuğu fuarı, 10 günde 320 bin kişi gezdi. Fuarı sıklıkla ziyaret ederek, kent sakinleri ve yazarlar ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu imza günü bulunan yazar Esat Şişman'a kitap imzalattı.

Başkan Zolan, "Ege'nin en büyük fuarında bir kez daha vatandaşlarımızı kitapla yazarlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Henüz çok genç bir fuar olmamıza rağmen gösterilen ilgi övgüye değer" dedi.



Kitap Fuarı'na 3 yıldır katıldığını aktaran yazar Kahraman Tazeoğlu ise "Burada olmak, Denizlili okurlarımla olmak çok güzel. Okuyucular ve yazarlar yalnızca fuarlarda bir araya gelebiliyor. Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Bizi okurlarımızla bir araya getiriyor" dedi.

Yazar Ali Lidar da fuarı başarılı bulduğunu belirterek, "Fuara katılım her sene artıyor. Bundan sonra da gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.