Denizli'de 2 bin 200 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak

Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak 2 bin 200 yıl önce kurulduğuna inanılan Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan 'Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması' projesi kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Sarayköy Belediyesi iş birliğiyle başlatılacak olan çalışmanın, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolanca başkanlığında 27 kişilik ekip tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.



5 AY SONRA SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK



Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, yüzey araştırma projesinin onaylandığı için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Eylül ayında saha çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Dr. Kolancı, "Farklı bilim dallarından 27 uzman araştırmacıyla birlikte yüzey araştırmalarını yürüteceğiz. 2023'te bu çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz. Öncelik olarak Attouda'daki antik yapıların tanımlaması, buraya ulaşan antik yol güzergahlarının belirlenmesi, antik kent içindeki kutsal sayılan alanların tespiti için çalışacağız. Burası ile ilgili antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda bazı kutsal köy yerleşkeleri, tıp okulu ve tapınakların olduğunu da biliyoruz. Bu çalışmalar bize Anadolu arkeolojisi açısından oldukça önemli veriler sunacak" dedi.

'YÜZLERCE ESER ORTAYA ÇIKACAK'



Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Attouda Antik Kenti'nin önemli bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki yaz aylarında alanında uzman bilim insanlarından oluşan bir ekip ile alan çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak. Yüzlerce eser burada ortaya çıkacak. Attouda Antik Kenti'nin turizm şehri olarak yaşamasına hep birlikte önderlik edeceğiz. Bu merkezi önümüzdeki yıllarda kültür turizm merkezi olarak Türkiye turizmine kazandırma heyecanı içindeyiz" dedi.