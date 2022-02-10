Denzel Washington'dan Oscar rekoru

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth'teki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olması sayesinde kendisine ait rekoru kırdı.



Independent'in haberine göre, Oscar'da 10. kez bir dalda aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu, akademi tarihinde en çok aday gösterilen siyahi aktör rekorunu geliştirdi.

67 yaşındaki Washington daha önce Özgürlük Çığlığı (Cry Freedom), Glory, Malcolm X, Hurricane: Onaltıncı Raund (The Hurricane), İlk Gün (Training Day), Uçuş (Flight) Roman J. Israel, Esq. ve Fences'deki rolleriyle Oscar'a aday gösterilmişti.



Washington ayrıca yapımcılığını yaptığı Fences'la bir adaylık daha kazanmıştı.



Öte yandan Hollywood yıldızı, bu başarısına rağmen 20 yıldır Oscar ödülü kazanamadı. Washington 1990'da Glory ve 2002'de İlk Gün'le iki kez zafere uzanmıştı.



ABD'li oyuncu ayrıca 1964'te En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan ilk siyahi olan Sidney Poitier'in ardından bunu başaran ikinci siyahi unvanına sahip.



Oscar'da en çok aday gösterilen siyahi kadın oyuncu ise 4 adaylıkla Viola Davis.



94. Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.