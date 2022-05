Depeche Mode üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti

1980'lerin efsanevi elektronik grubu Depeche Mode'un kurucu ortaklarından ve klavyecisi Andy Fletcher'ın 60 yaşında hayatını kaybetti.



Depeche Mode, 'Just Can't Get Enough', 'Enjoy the Silence' ve 'Personal Jesus' gibi bir çok hit şarkısı ile 80'lerin en ünlü gruplarından biriydi.



Depeche Mode bu gece Twitter'da yaptığı açıklamada, "Sevgili dostumuz, aile üyemiz ve grup arkadaşımız Andy 'Fletch' Fletcher'ın zamansız vefatıyla şok olduk ve üzüntüyle dolduk. Fletch'in gerçek bir altın kalbi vardı ve desteğe, canlı bir sohbete, iyi bir kahkahaya veya soğuk bir biraya ihtiyacınız olduğunda her zaman oradaydı. Kalbimiz ailesiyle ve onların mahremiyetine saygı duymanı rica ediyoruz" denildi.



DEPECHE MODE 1980 YILINDA KURULDU



Fletcher, grubu 1980 yılında Basildon, Essex'te grup arkadaşları Dave Gahan, Martin Gore ve Vince Clarke ile birlikte kurdu.



1980'de okulda ilk konserlerini verdiler ve demo kasetleri yapmaya devam ettiler ve bunları kişisel olarak plak şirketlerine teslim ettiler.



Sonunda ilk single'ları 'Dreaming of Me'yi Aralık 1980'de kurucusu Daniel Miller'ın elektronik seslerle ilgilenen bağımsız plak şirketi Mute Records için kaydettiler.



İngiltere listelerinde 57 numaraya ulaştı. Erken başarılarından cesaret alan grup, listelerde 11 numaraya ulaşan ve ilk kez Top of the Pops'ta yer alan 'New Life' adlı bir takip single'ı kaydetti.



Grubu yıldızlığa iten ve ilk on hitlerini alan üçüncü single'ları 'Just Can't Get Enough' oldu.



Bu sıralarda, orijinal sentezci Vince Clarke, Alison Moyet ile Yazoo'yu kurmak için gruptan ayrıldı, ancak Depeche Mode 80'lerdeki başarılarını 'Enjoy the Silence', 'Strangelove' ve 'Personal Jesus' gibi diğer hitlerle takip etti.