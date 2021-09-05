Derviş Zaim'in Flaşbellek filmi New York'ta En İyi Uluslararası Film ödülü aldı

Derviş Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği Flaşbellek filmi, "New York Indepedent Cinema Awards" festivalinden En İyi Uluslararası Film ödülünü kazandı.

Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 14:26

Derviş Zaim'in Flaşbellek filmi New York'ta En İyi Uluslararası Film ödülü aldı
Filmde Salah Bakri (sağda) ve Sara El Debuch (solda) rol alıyor.

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Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı

Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı

Yönetmen Derviş Zaim'in Flaşbellek filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü.

Film, New York eyaletinde düzenlenen "New York Indepedent Cinema Awards" adlı festivalden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı.

Flaşbellek, daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivali'nden En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü kazanmıştı.

Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyor.

2022'DE SİNEMADA GÖSTERİLECEK

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.

Festival yolculuğuna ​​​​​​​eylül sonunda Taşkent Film Festivali ile devam edeceği belirtilen yapım, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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