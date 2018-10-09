Ünlü oyuncular Derya Alabora ve Deniz Çakır yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ezop Sahne’nin prodüksiyonu ile sahnelenecek olan Beyaz, annelerinin hastalığı nedeniyle yıllar sonra bir araya gelen iki kız kardeşin geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerini konu alıyor.

Fransız yazar Emmanuelle Marie’nin yazdığı ve Özen Yula’nın yönettiği, Deniz Çakır ve Derya Alabora’nın birlikte rol aldığı‘Beyaz 10 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.