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Bu kapsamda, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı, Özer Tunca'nın yönettiği Reis Bey'in ilk gösterimi, Ankara DT aracılığıyla 2018-2019 sezonunun açılacağı 2 Ekim Salı günü Küçük Tiyatro'da yapılacak.



Yönetmen Tunca, yaptığı açıklamada, DT'de prömiyer yapacak oyunu 2009'da Bursa Şehir Tiyatrosu'nda da sahnelediğini söyledi. Reis Bey'in o dönem 9 sezon sahnelendiğini dile getiren Tunca, oyunu ilk kez DT sahnesine taşıdıklarını belirtti.



Daha önce Necip Fazıl'ın yazdığı "Para" oyununu da yönettiğini anımsatan Tunca, şöyle konuştu:



"Reis Bey, benim dördüncü Necip Fazıl Kısakürek rejim. Teksti okursunuz ama sahneleme çok farklıdır. Teksti okuduğunuzda kafanızda bir dünya, resimler, sahneler oluşur ve o teksten yola çıkarak o dünyayı kurarsınız sahnede. Reis Bey'i ilk okuduğum zaman bir dünya oluşmuştu, yine iki katlı bir dekordu. Ama burada bambaşka bir rejiyle, kadroyla seyirci karşısına çıkacak inşallah."



"TEMASI MERHAMET DUYGUSU"



Yönetmen Tunca, Reis Bey'in konusunun çok enterasan olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Reis Bey, ağır ceza reisi, 1950'lerde geçiyor. Otel odasında, sadece kurallarla yaşayan, taş yürekli, merhametsiz bir ağır ceza reisi, masum bir genci annesini öldürmek suçundan idama mahkum eder. Çocuk 'Ben yapmadım' diye çırpınmasına rağmen idam edilir. Sonrasında ise asıl katil çıkar ortaya. Reis Bey bu olay üzerine hayatını merhamet, gözyaşı üzerine kurar. Bambaşka bir insan olur."



"Oyunun teması merhamet duygusu aslında." diyen Tunca, oyunda aynı zamanda "vicdan hukuku"na dikkat çekildiğini ve bu konunun biraz tartıştırıldığını ifade etti.



Özer Tunca, "Amacım; evet bir tema, hikaye var ama biraz da tiyatrosu zengin bir oyun olsun. Necip Fazıl'ı çok seviyorum, çok güzel bir dili var. Zaten çok iyi bir şair, tiyatrosunun duygusunu da çok güçlü buluyorum. Para da öyledir mesela. Amacım bu güçlü duyguyu da seyirciye aktarmak." değerlendirmesinde bulundu.