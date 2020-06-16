Devlet Tiyatroları yeniden seyirciyle buluşuyor

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları, 2 Temmuz'da yeniden açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada kurulan sahne ve seyirci koltuklarıyla sanatseverleri selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları'nın ilk oyunu, 80 Günde Devr-i Alem olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz'da sahnelenecek.



İstanbul’un ardından İzmir ve Antalya Devlet Tiyatroları yine "Açık Hava Yaz Oyunları” kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.



İzmir Devlet Tiyatrosu, 9, 10 ve 11 Temmuz'da Türkiye Kayası ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz'da Buzlar Çözülmeden adlı oyunla perdelerini açacak.



"Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında çok sayıda oyun temmuz ve ağustos ayları boyunca saat 21.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.



Biletlere ve program detaylarına www.devtiyatro.gov.tr adresinden, Sanat Cepte uygulamasından ulaşılabilecek.