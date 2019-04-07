1960’lı yıllarda The Avengers adlı dizide rol alan, ancak günümüzde asıl ününü Game of Thrınes dizisiyle kazanan Diana Rigg, Canneseries Festivali’nde Variety İkon Ödülü’nü kazandı.



80 yaşındaki İngiliz oyuncu, daha önce Mother Love dizisineki performansıyla BAFTA, Rebecca’daki performansıyla da Emmy ödüllerini kazanmıştı.



Canneseries Festivali’nde konuşma yapan oyuncu, “Dizilerin sşyah beyaz yapıldığı dönemlere geri gittiğimde, dizilerin ne kadar farklılaştığını söyleyebilirim” dedi.

"DİZİLER HAK ETTİĞİ YERE GELİYOR"

Rigg ayrıca, “Diziler hak ettiği yere geliyor, çünkü haklı olarak dünyada büyük bir kültürel güç olarak tanınıyor” ifadesini kullandı.



Ünlü oyuncu, “Diziler, birisinin hikayesini paylaşma, bir başkasının yaşamına ilham verme ve güçlendirme gücüne sahip ve bu, hikaye anlatımı konusunda harika bir şey” şeklinde konuştu.