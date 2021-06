Diana Ross'dan yeni şarkı: Thank You

Diana Ross’un ağustos ayında gelecek yeni albümünün adını taşıyan parçası Thank You, Universal Music etiketiyle yayımlandı. The Supremes grubuyla başlayıp ardından solo devam eden 65 yıllık müzik kariyerine sahip başarılı müzisyen, Thank You şarkısıyla ailesi, arkadaşları ve sevenlerine sevgi ve birliktelik mesajları veriyor. Şarkı, tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.



Diana Ross ağustos ayında yayımlanacak albümü için şunları söyledi:



“Bu albüm sizlere sevgiyle ve minnetle sunduğum bir armağanımdır. Bu zamanda böylesine muhteşem bir müziği kaydetme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım.”

OSCAR ADAYI OLDU

77 yaşındaki Amerikalı müzisyen, 1962 yılında "Cass Technical High School"dan moda tasarımı okuyarak mezun oldu. Okul yıllarında arkadaşlarıyla topluluklar oluşturup soul tarzda yoğunlaşan müzik çalışmaları yaptı.

1972 yılında kendisine Oscar adaylığı getiren Lady Sings the Blues adlı filmde rol aldı. Yaptığı birçok albüm ve şarkı haftalarca liste başında kaldı.