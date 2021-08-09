Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurumsal iş ortaklığında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı destekleri ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonunda bu yıl ilki düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nin afişi belli oldu.

Diaspora toplulukları ve sinemasının sahip olduğu özgünlüğü kendine özgü motiflerle 27-29 Ağustos tarihleri arasında Atlas Sineması’nda pandemi koşullarına uygun olarak sinemaseverlerle buluşturacak festivalin afişi beğeni topladı.



DİASPORA'YA IŞIK TUTAN AFİŞ

Festivalin ilk yılına özel olarak tasarlanan afişin merkezinde festivalin logosunda bulunan göz yer alıyor. Kırmızı ve mor renkler ile tonlarının yumuşak uyumuyla göz alıcı bir renk paleti sunan afiş, bu yönüyle renklerin sinema sanatındaki önemine de vurgu yapıyor. Buzlu bir cam ve ardından belli belirsiz seçilen bir el izi ile yüzün varlığı da festivalin ilk yılındaki sloganı #HerŞeydenBirazKalır ifadesini görsel anlamda tamamlamaya yardımcı oluyor.



Farklılıkların zenginlik olduğu anlayışıyla, farklı diasporaların ne denli başarılı eserler ortaya çıkarabileceğini sinemanın sanatsal anlatım gücüyle gösterecek olan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nde bu yıl gösterimler, “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” kapsamında belirlenen kurallar ve tedbirlere uyularak fiziki olarak Atlas Sineması’nda yapılacak.