Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nin programı belli oldu

Festivalin "Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi"nin jürisi yönetmen Andaç Haznedaroğlu, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, yönetmen Haluk Piyes, yönetmen Maryna Gorbach Er ve yönetmen Murat Şeker'den oluşuyor.



En İyi Film Ödülü'nü kazanan film, 5 bin avronun sahibi olurken, TRT Özel Ödülü'ne 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film'e 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film'e 1000 avro takdim edilecek.



Yabancı Dilde Filmler Yarışma Kategorisi'nin jürisinde ise yapımcı Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, yönetmen Nariman Aliev ile yazar ve yapımcı Samed Karagöz yer alıyor.



Bu kategoride En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin avro, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yapım 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü ise 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.



Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde yer alan filmler kategori ödüllerinin yanı sıra bir ödül için daha yarışacak. Programda yer alan tüm filmler salondaki gösterimlerin yanı sıra Festival Scope adresinden de çevrim içi erişime açılacak.



Filmleri bu adresten veya salonda takip eden sinemaseverler daha sonrasında festivalin web sitesi "diasporafilmfestival.com" verdikleri oylarla 500 avro değerindeki Seyirci Ödülü'nün sahibini belirleyecek.



Dünyanın farklı ülkelerinden 24 filmi sinemaseverlerle buluşturacak festivalde, tüm gösterimler ücretsiz olacak. Seyircilerin sağlığı ve salonlarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla günde üç seansın gerçekleştirileceği festivalde, gösterim saatleri 14.00, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi.



Festivalin "Yabancı Dilde Filmler Yarışma Kategorisi" finale kalan film ve yönetmenleri şöyle:



"3 Logical Exits "- Mahdi Fleifel, "A Year in Exile" - Malaz Usta, "Bj's Mobile Gift Shop" - Jason Park, "Flowing Home" - Sandra Desmazieres, "Henet Ward" - Morad Mostafa, "I Don't Feel At Home Anywhere Anymore" - Viv Li, "Leftovers" - Shahi Derky, "Malabar" - Maximilian Badier-Rosenthal, "Nha Mila" - Denise Fernandes, "Number 10" - Florence Bamba, "Tha Affected" - Rikke Gregersen, " The Virgin, The Old Lady, The Journey" - Natalia Luque.



"Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi" finalistleri de şu şekilde:



"28" - Nazim Şerbetov, "Brigitte Bardot" - Çağıl Bocut, "Cennet" - Gülden Gevher Öz ve Olcay Seda Özaltan, "Düğün Fotoğrafı" - Cemalettin Baş, "Hakem" - Roman Hodel, "İklim Değişimi" - Yasemin Demirci, "Susam" - Sami Morhayim, "Temmuz" - Sezer Salihi, "Teslimat" - Doğuş Özokutan, "Toz Olmak" - Hüseyin Aydın Gürsoy, "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı" - Emir Külal Haznevi, "Zamanın Rengi" - Hatip Karabudak.

