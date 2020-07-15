Dijital korsanla mücadelede 600’ün üzerinde içeriğe engelleme

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR pandemi sürecinde artan dijital korsancılıktaki telif hakları ihlallerine savaş açtı. Salgın sırasında gelen ihlal şikayetleri hızla değerlendirildi ve internette yasaları ihlal eden 600’ün üzerindeki içeriğe ait linki kaldırıldı.

15.07.2020 - 12:24

Dijital korsanla mücadelede 600’ün üzerinde içeriğe engelleme

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Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR, küresel salgın sürecinde hız kazanan dijital korsanla aktif bir mücadeleye girdi ve önemli sonuçlar elde etti. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte, internette geçirilen sürenin artması, dijital korsancılığın da yükselmesine sebep oldu.

Etkin bir şekilde takip edilen korsan yayınlar, yapılan başvurular sonucu kısa sürede engellendi. Covid-19 salgınının ilk günlerinde internette yayınlanan, yüzlerce yayınevinin, yazarın, çevirmenin haklarını ihlal eden korsan içerikler 1 gün gibi kısa sürede, YAYBİR tarafından kaldırıldı.

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