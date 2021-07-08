Dilip Kumar (Trajedi Kralı) hayatını kaybetti

Jugnu, Shaheed, Martyr filmlerindeki rolleriyle üne kavuşan Dilip Kumar Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti. Geçen ay nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen ünlü oyuncunun vefatını aile yakınları sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurdu.

"EFSANE OLARAK HATIRLANACAK"



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dilip Kumar, bir sinema efsanesi olarak hatırlanacak. Ölümü kültür dünyamız için bir kayıp" ifadelerini kullandı.



Kumar, 1994'te Hint sinemasına katkılarından dolayı yüksek onur ödülü Adasaheb Phalke'e layık görülmüştü.

PARLAMENTODA GÖREV YAPTI

1950'lerde Footpath, Naya Daur, Musafir ve Paigham gibi birçok dramada yer alan Kumar, kariyeri boyunca çeşitli rolleri canlandırmış, 60'ı aşkın filmde yer almıştı. Kumar, Hindistan Parlamentosunun üst kanadında da görev yapmıştı.



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