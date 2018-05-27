Akasya Durağı, Ruhsar, Dadı, Ah Be İstanbul ve Aşkın Bedeli gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Arda Öziri TEM'de motosiklet kazası geçirdi.



Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.



39 yaşındaki Öziri, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakterine hayat vermişti.

Arda Öziri

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?



Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.



OYNADIĞI PROJELER



Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon - Burak (2010)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)

