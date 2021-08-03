Diriliş Ertuğrul’un Korkut Bey’i Hüseyin Özay hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul’un Korkut Bey’i Hüseyin Özay 62 yaşında hayata veda etti.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diriliş Ertuğrul dizimizin değerli oyuncusu ve kıymetli tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay’ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır diliyorum" dedi.



Usta oyuncunun cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?



Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi.



Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı.



Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.