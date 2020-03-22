Disney animasyonundaki corona ayrıntısı

Simpsonlar animasyonunun Donald Trump’ın başkan olması, dünyaya Asya ülkesinden bir virüsün yayılması gibi pek çok gerçek olayı önceden tahmin etmesinin ardından şimdi de Disney animasyonu ilginç bir tahminle gündemde.



Karmakarışık (Tangled) adlı animasyonun hayranları, filmde corona virüsle ilgili dikkat çekici bir ayrıntıyı yakaladı.



2010 yapımı uzun metrajlı animasyon filmde Rapunzel karakteri, günlerini, corona krallığından izole şekilde, bir kuleye kapatılmış olarak geçiriyor. Günümüz koşullarındaki izole edilmiş hayatlardan yola çıkan seyirciler, zorla tecritte tutulan bir kızın ‘Corona’ denilen bir yerde yaşıyor olması hikayesini, “İlginç bir tahmin” olarak yorumladı.

SIMPSONLAR GELECEĞİ GÖRDÜ