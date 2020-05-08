Disney: Filmler için farklı stratejiler uygulanacak

Dünyanın dört bir yanında sinema salonlarının kapatılmasına ve prodüksiyonların durdurulmasına neden olan salgın, uzun vadede de sinema sektörünü derinden etkileyecek gibi görünüyor.



Disney CEO’su Bob Chapek, sinema deneyimine değer verdiklerini, ancak bundan sonra filmleri için farklı yayın stratejileri de uygulayabileceklerini açıkladı.



Bob Chapek, bundan sonra filmler için farklı yayın stratejileri uygulayabileceklerini açıkladı. Chapek, sinema deneyiminin değerine inandıklarını, ancak gerek değişen izleyici dinamikleri gerekse corona virüs salgını gibi durumlar nedeniyle yayın stratejilerinde bazı değişiklikler yapabileceklerini ifade etti.