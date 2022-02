Disney Plus Güzel ve Çirkin dizisini erteledi

'Güzel ve Çirkin' (Beauty and the Beast) dizisi Disney Plus'ta planlandığı gibi ilerlemiyor. 2017 yapımı Güzel ve Çirkin filmindeki olayların birkaç yıl öncesini konu alacak olan 8 bölümlük mini dizi, yaratıcılık ve zamanlama sorunları nedeniyle süresiz ertelendi.

Canlı aksiyon şeklinde çekilecek müzikal dizinin bu yaz çekimine başlanması gerekiyordu, ancak bazı yaratıcı unsurlar henüz hazır değildi. Bu nedenle yapımın ertelenmesine karar verildi.

Erteleme haberinden kısa bir süre önce İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'nın dizinin kadrosuna katılacağı açıklanmıştı.

Dizinin kadrosunda ayrıca Luke Evans, Josh Gad, Fra Fee, Jelani Alladin ve Briana Middleton da yer alıyor.



Canavar ve Belle'nin romantizminden yıllar önce ikonik Güzel ve Çirkin krallığında geçen dizi, geçmişinden gelen şaşırtıcı bir vahiy gün ışığına çıktıktan sonra Tilly ile yola çıkan Gaston ve LeFou'yu takip edecek ve üçlüyü beklenmedik bir maceraya atacak.

Dizide oyuncu Luke Evans, başrolün yanı sıra yönetici yapımcılardan biri olarak yer alıyor.

