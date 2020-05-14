Disney tema parkları 20 Mayıs’ta açılıyor

Çin’in Şanghay şehrindeki Disneyland oyun parkının açılmasının ardından ABD’nin Florida eyaletindeki tema park da açılıyor.



Corona salgını nedeniyle kapatılan dev tema parkının Disney Springs bölümü 20 Mayıs’ta yeniden hizmete giriyor.



Dünyanın farklı yerlerinde tema parkları olan Disney World şirketi, salgın nedeniyle mart ayında parkları kapatma kararı almıştı. Kapalı kalan parkların zorunlu izne çıkarılan çalışanları da işbaşı yapacak.

ZİYARETÇİLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK



Tema parklara girişlerde salgına karşı sıkı tedbirler alınacak. Ziyaretçilerden maske takmaları istenirken, çalışanlar üç kez yıkanabilir maskeler kullanacak. Sık dokunulan alanlar dikkatle dezenfekte edilecek. Ziyaretçilerin ateş ölçümleri de yapılacak.

ÇİN'DE BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Şanghay Disneyland, pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kuralları uygulanarak yeniden ziyaretçi kabulüne başlamış, biletleri satışa çıkarıldıktan sonra yalnızca birkaç dakika içinde tükenmişti.



Tema parkları işleten Walt Disney, şirketin tema parkları, ürün satışları ve deneyim etkinliklerinden sağladığı gelirlerin 2020 yılının ilk çeyreğinde, Covid-19 nedeniyle uygulanan kapatmaların etkisiyle yüzde 20 düşüşle 5.5 milyar dolara gerilediğini açıklamıştı.

