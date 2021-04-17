Disney'de tema park çalışanları cinsiyetsiz kıyafetler giyebilecek

Disney tema parkları başkanı Josh D'Amaro, şirketin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, çalışanların kişiliklerini ifade edebilmek için daha fazla seçeneğe sahip olmasını istediklerini belirtti. Açılımla birlikte şirketin önceden benimsediği 4 temel unsur olan güvenlik, gösteri, nezaket ve verimliliğe bir 5.'si olan kapsayıcılık da eklendi.

DÖVMELERE İZİN VERİLECEK



Disney'in yeni uygulamasında çalışanların kadın ve erkek tanımlarıyla sınırlandırılmayan, cinsiyetsiz kıyafet, saç kesimi ve mücevherlerle parklarda görev yapabilmesi öngörülüyor. Ayrıca çalışanların vücudundaki dövmeleri gösteren kıyafetler giymelerine de izin verilecek.



D'Amaro açıklamasında, getirilen esnekliklerin çalışanlarla ziyaretçiler arasında daha zengin, şahsi ve ilgi çekici bir ilişki kurulmasını sağlayacağını ifade etti.

SAKALA İZİN VERİLMİYORDU



Disney, tema parklarındaki çalışanları için uyguladığı sıkı kıyafet ve görünüm kurallarıyla biliniyor. İlk tema parkın açıldığı 1955'ten 2012'ye kadar uygulanan kurallar kapsamında erkek çalışanların sakal bırakmasına izin verilmiyordu.

"DÜNYA DEĞİŞİYOR"



"Dünya değişiyor, biz de buna ayak uyduracağız" diyen D'Amaro, çalışanların tema parklardaki işlerine ait olduklarını hissetmelerini amaçladıklarını da belirtti.



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