Disney'den Karlar Ülkesi 2 değişikliği

Corona virüs dünyada olduğu gibi sanat ve eğlence alanında da etkisini arttırıyor. Salgın yüzünden birçok filmin ve dizinin çekimlerine ara verilirken, gişe beklentisi yüksek olan filmler vizyon tarihlerini erteliyor. Yaşananlar nedeniyle firmalar strateji değiştirmek zorunda kalıyor. Planlarında değişiklik yapan son şirket ise Walt Disney oldu.

Karlar Ülkesi 2 dünya genelinde 1 milyar 449 milyon 754 bin dolar gişe hasılatı elde etti

Dünyanın en ünlü film yapımcılarından biri olan Walt Disney, cumu günü yaptığı açıklamada; geçen yıl tüm rekorları alt üst eden animasyon filmi Karlar Ülkesi 2'nin (Frozen 2) planlanandan 3 ay erken yayınlanacağını duyurdu.

"AİLELERİN ÇOCUKLARIYLA EĞLENCELİ VAKİT GEÇİREBİLMESİ İÇİN"





Şirket, Disney+ platformunda yayınlanacak animsayon için "Karlar Ülkesi 2 pazar gününden itibaren ABD'de ailelerin çocuklarıyla beraber eğlenceli vakit geçirebilmesi için erişilebilir olacak" açıklaması yaptı.



Buna göre Karlar Ülkesi 2; 17 Mart'tan itibaren Kanada, Hollanda, Avusturalya ve Yeni Zellanda için de Disney+ üzerinden ulaşılabilir olacak.



KARLAR ÜLKESİ 2'NİN KONUSU

Karlar Ülkesi 2, Erindel’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa, hayatını etkileyen bir sorunun cevabını arar. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabını bulmak için Erindel'in dışındaki ormana, bir bilinmeyene doğru giden Elsa, geçmişi ile ilgili gerçeklerle yüzleşecektir. Krallığı da tehlikeye atan cevapların peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

