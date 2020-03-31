Disney’in eski ve yeni CEO’sundan corona için maaş bağışı

Corona salgınıyla mücadele için Walt Disney Co. şirketinin üstü düzey isimleri ellerini ceplerine attı. Dünyanın en büyük medya şirketinin önceki yönetim kurulu başkanı Bob Iger, maaşının tamamını bağışlarken, şirketin şimdiki CEO’su Bob Chapek, salgının yarattığı ekonomik dar boğazda maaşının yüzde 50’sini şirkete bağışladı.



The Hollywood Reporter’ın haberine göre, Bob Chapek, kendisi, Bob Iger ve diğer üst düzey yöneticilerin maaş bağışlarını çalışanlarına bir mail atarak duyurdu.



Haber, Disney’in ABD’deki tüm tema parklarını salgın nedeniyle kapalı tutmaya devam kararı sonrasında geldi.

MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYORLAR

Eğlence ve medya sektöründe en iyi ücret alan yöneticiler arasında yer alan Iger, geçen yıl başkan ve CEO olarak 47,5 milyon dolar kazanırken, 2018’de 65,6 milyon dolar gelir elde etmişti.



2,5 milyon dolar CEO maaşı alan Chapek’in ise yıllık hedef bonusu 7,5 milyon dolar ve yıllık uzun vadeli teşvik ödülü 15 milyon dolar. Ancak CEO’nun salgın için vazgeçtiği yüzde 50'lik kazancı, tüm tazminat paketinden değil, temel ücretinden alınacak.

EN ZENGİN İKİNCİ CEO



Disney'in Lucasfilms, Marvel, Pixar ve başka önemli şirketlerle işbirliği yaparak gelişmesini sağlayan 15 yıllık CEO'su Bob Iger, şubat ayında görevinden istifa etmişti. Iger, 31 Aralık 2021 tarihli sözleşmesinin bitimine kadar şirketin icra başkanı olarak kalırken, CEO’luk görevine Bob Chapek getirilmişti. Iger, maaşına ek ödemeleriyle birlikte 2018’deki 65,6 milyon dolarlık kazancıyla çok kazanan ikinci CEO olmuştu. En çok kazanan isim ise 129,5 milyon dolarla Discovery'nin CEO’su David Zaslav’dı.