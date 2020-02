Disney'in yeni animasyon filmi Onward'da LGBTİ karakter

Disney, bir yapımında daha LGBTİ bir karaktere yer veriyor. Yeni animasyon filmi Hadi Gidelim (Onward), oyuncu Lena Waithe tarafından seslendirilen açık eşcinsel bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Tek gözlü mor renkli karakter, bir polis memuru.



Lena Waithe, ilk kez bir LGBTi karakteri canlandırsa da Disney daha önce eşcinsel karakterlere yer vermişti. 2019 yapımı Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminde aynı cinsiyette iki askerin öpüşmesi ve 2017 yapımı Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast) filminde LeFou adlı eşcinsel karakterin resmedilmesi ses getirmişti.



Filmde LGBTİ polis memurunu Lena Waithe seslendiriyor.

KADRODA YILDIZLAR

Yeni animasyon Onward’da, Tom Holland ve Chris Pratt iki ana karaktere hayat veriyor. Filmin seslendirme kadrosunda ayrıca Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Tracey Ullman ve Ali Wong yer alıyor.



LeFou, Güzel ve Çirkin filminde eşcinsel bir karakter olarak canlandırıldı.

FİLMİN KONUSU

Film, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü, onların babaları ile kavuşmalarını sağlayacaktır. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalıdır. Kendilerini zorlu bir mücadeleye sokan kardeşler, büyüye ulaşıp babalarını son bir kez görebilme imkanını bulabilecekler midir?



Film, ABD’de 6 Mart’ta, Türkiye’de ise 3 Nisan’da gösterime giriyor.

GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİ LEFOU KARAKTERİYLE ÇOK KONUŞULDU