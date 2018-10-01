TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği ile işbirliği yanı sıra Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile düzenlenen Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, 30 Eylül Pazar akşamı saat 19.00’da ziyaretçi rekoruyla sona erdi.



Diyarbakır Kitap Fuarı, altı gün boyunca 109 bin 161 kitapsevere ulaştı. Ziyaretçilerin 16 bin 893’ü fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi. Yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle hafta sonunda yoğunlaştı.

DÖRT YIL ARADAN SONRA GERÇEKLEŞTİ



Dört yıl aradan sonra yazının kadim coğrafyasında yeniden düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuarı, 142 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. Fuar boyunca düzenlenen 65 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı

