Diyarbakır Surları'nın tarihi kapılarına restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün uzman restoratörlerinin Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık Mardinkapı, Dağkapı, Urfakapı ve Yenikapı'nın restore edilmesi için geçen yıl kasım ayında başlattıkları çalışmalar tamamlandı.



Titizlikle sürdürülen işlemlerinin tamamlanmasıyla Mardinkapı, Dağkapı ve Yenikapı'dan sonra 838 yıllık Urfakapı da yerine takıldı.



"RESTORASYON PROJELERİ TAMAMLANDI"



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Şube Müdürü Nermin Uzunali, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.



Bakanlık tarafından oluşturulan Bilim Komisyonu ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeleriyle surda yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Uzunali, 2 yıl içerisinde alanda çok sayıda çalışmanın yapıldığını gördüklerini belirtti.



Surlardaki çalışmalarla eş zamanlı olarak sur kapılarında da restorasyon çalışmalarının yapıldığını anlatan Uzunali, titiz şekilde kapıların yeniden konservasyonlarının ve bakımlarının gerçekleştiğini, temizlendiğini bildirdi.



4 ANA KAPI DA YERİNE TAKILDI



Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, surlarda 3 etap şeklinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Geçen yıl kasım ayından bu yana surun 4 ana kapısında restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Koç, daha önce restorasyonları tamamlanan Mardinkapı, Yenikapı ve Dağkapı'yı yerine taktıklarını anımsattı.



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