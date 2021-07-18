Diyarbakır'da Roma döneminden 143 sikke ele geçirildi: 85 bin lira satacaklardı

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 143 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA 18.07.2021 - 10:54

Diyarbakır'da Roma döneminden 143 sikke ele geçirildi: 85 bin lira satacaklardı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Bismil ilçesinde oturan kişinin, ellinde bulundurduğu tarihi eserleri 85 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Bismil'e bağlı Üçtepe Mahallesi'ne düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda Roma dönemine ait 143 sikke ele geçirildi. Sikkeler, muhafaza altına alınıp, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler de gözaltına alındı.

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