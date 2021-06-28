Diyarbakır'da tarihi Meryem Ana Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, bugüne kadar sadece kilise kısmı ayakta kalan eryem Ana Manastırı ile ilgili girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Belediye olarak bu tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Akmeşe, turizme önem verdiğini bildiği Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

"İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Akmeşe, manastırın onarılmasının turizm ve ekonomi anlamında ilçe sakinlerinin faydasına olacağına dikkat çekti. Manastırın tadilatının yapılmasının ilçeye turistlik bir yer kazandıracağına dikkak çeken Ali Suat Akmeşe bu sayede ekonominin güçleneceğini, çalışma alanlarının genişleyeceğini ve istihdam sağlanacağını savundu.

"SULTAN ABDÜLMECİT DÖNEMİNDE ONARILDI"

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan da ilçenin tarih boyunca Müslümanlar ve gayrimüslimlerin beraber yaşadığı bir merkez olduğunu söyledi. Bozan tarihi kayıtlara göre manastırın 1841'de Sultan Abdülmecit döneminde onarıldığını söyledi.

"MİLATTAN ÖNCE 50'Lİ YILLARDA YAPILDI"

Doç. Dr. Oktay Bozan, manastırın inanç merkezi olarak korunması ve turizme kazandırılması gerektiğini savundu.

Bozan, Meryem Ana Manastırı'nın 1890'lı yıllarda 30 odası, içinde fırını, havuzu, hamamı olan, Çüngüş çevresindeki gayrimüslimlerin, Ermenilerin idare merkezi olan bir yer olduğunu dikkat çekti. Bozan Manastırın tarihsel olarak da milattan önce 50'li yılarda yapılmış bir mabet olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"YIKILMASINA GÖZ YUMMAMAK GEREKİYOR"

Yapının muhteşemliğinin ve eskiliği çok önemli bir değer ifade ettiğini belirten Oktay Bozan "Bu yapıyı muhafaza etmek, yıkılmasına göz yummamak ve gelecek nesillerin istifadesine sunmak gerekiyor" dedi.

Bozan "Manastır onarıldığı ve muhafaza altına alındığı zaman turistler, burayı görme imkanına sahip olacak. Çüngüş'ün tarihi geçmişi, bu kilise üzerinden tekrar hatırlanacak" diye konuştu.

Ada Masalı 3. yeni bölüm 2. fragmanı