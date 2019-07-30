Diynamic Festival; Amsterdam, Münih ve Barcelona'nın ardından geçen yıl İstanbul’da müzikseverlerle buluşmuştu. Merakla beklenen festival bu yaz 3 Ağustos Cumartesi, gündüz Kilyos’daki Milyon Beach gece ise Volkswagen Arena’da sabaha dek süren maratonuyla yine akıllara kazınacak.



Her iki alanda da setin başına geçecek olan Solomun’a tek günlük müzik festivalinde Adriatique, Boys Noize, Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Musumeci, Moscoman, Andy Bros, Magit Cacoon, Innellea ve Andy Bros gibi yıldız isimler eşlik edecek.



GÜNDÜZ



Solomun

Adriatique

ELAX aka Boys Noize

Kollektiv Turmstrasse

Adana Twins

Magdalena

Lehar

Undercatt

Musumeci

Moscoman

Andy Bros



GECE



Solomun

Adriatique

Lehar

Magit Cacoon

Musumeci

Innellea

Andy Bros