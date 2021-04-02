Doctor Foster dizisinin konusu ne?

Birleşik Krallık'ta BBC One kanalında drama ve gerilim türünde 2015 ve 2017 yılları arasında yayınlanan Doctor Foster, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Şu dönemlerde ülkemizde yayınlanan Sadakatsiz dizisinin ise Doctor Foster dizisinden uyarlandığı konuşuluyor. Peki, Doctor Foster'ın konusu ne?

DOCTOR FOSTER'IN KONUSU NE?

Doctor Foster, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yaratılan ve yazılan dizinin konusu, kocası Simon'un (Bertie Carvel) gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenen Doktor Gemma Foster (Suranne Jones) hakkındadır. Birkaç sorgulama hattını takip ettikten sonra, bulduğu ipuçlarıyla gerçeği ortaya çıkarır.

Hikaye, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen haksızlığa uğramış bir eş olan eski Yunan efsanesi Medea'dan esinlenmiştir. Uluslararası olarak, dizi farklı kanallar tarafından birçok ülkeye getirildi.

Sadakatiz dizisinin senaryosu Doctor Foster ile eş zamanlı ilerlerse Kate (Derin) karakteri intihar ederek ölecek. Dizi bu senaryoya göre ilerlerse Asya ve Volkan'ın oğlu Ali evi terk ederek kendi başına yaşamaya başlayacak.

İtibarı sıfıra inen Volkan ise beş parasız kalarak İntihar eşiğine geldiği sırada Asya bu duruma engel olmak için çaba sarf edecek. Doctor Foster finalinde başrol oyuncuları yani Asya ve Volkan barışmayacak.

Doktor Asya hastanede bulunan psikolog Turgay ile evlenerek yepyeni bir hayata başlayacak.



OYUNCULAR

Suranne Jones, Gemma Foster



Bertie Carvel, Simon Foster



Clare-Hope Ashitey, Carly Williams



Cheryl Campbell, Helen Foster



Jodie Comer, Kate Parks

AKREP 17. BÖLÜM FRAGMANI