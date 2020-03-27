Doctor Strange'in hazırlıkları uzaktan devam ediyor

Doctor Strange'in devam filmi In The Multiverse of Madness'ın çekimlerinde henüz erteleme görünmüyor. Filmin hazırlıkları uzaktan devam ediyor.

27.03.2020 - 15:27

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Doctor Strange In The Multiverse of Madness'ın çekimlerinde henüz erteleme görünmüyor. Filmin hazırlıkları uzaktan devam ediyor.

Marvel Sinematik Evreni tarafından hayata geçirilen Doctor Strange In The Multiverse of Madness'ın prodüksiyon hazırlıklarına devam ettiği açıklandı.

Çekimlerine haziran ayı içerisinde başlanması planlanan Doctor Strange'in devam filminin corona virüs ertelemesi yapılmadığı ve cast, senaryo ve çeşitli planlamalarının hazırlıklarının uzaktan yapıldığı belirtiliyor.

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