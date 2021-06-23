Doğaçlama tiyatro grubu Mahşer-i Cümbüş 26 Haziran'da yeniden sahnede

Pandemi sonrası normalleşme süreci başlarken, oyuncular da sahnelere dönüyor. Doğaçlama tiyatronun önemli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş, 26 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Trump Sahne’de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gösteriler sergileyen ve festivallere katılan interaktif doğaçlama grubu Mahşer-i Cümbüş, izleyenlere eğlenceli anlar vaat ediyor.

İzleyenler de oyunda, hayatın içinden ve hayata dair birebir yaşadıkları örneklerle oyunları yönlendirebiliyor.