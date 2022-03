Doğanın uyanışı Argos in Cappadocia’da sanat dolu bir programla kutlanacak

Her mevsim doğanın farklı uyanışlarına tanıklık eden, her mevsim misafirlerine farklı hikayeler ve deneyimler sunan Argos in Cappadocia, misafirlerini Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde sanatla bir araya getirmeye devam ediyor.

Argos’un hikâyesinden ve Kapadokya’nın dört mevsime yansıyan şiirsel güzelliğinden ilham alan Art Goes Argos, baharın gelişiyle birlikte yepyeni bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. Doğanın uyanışı temasıyla hayata geçirdiği Seasonal Awakening programının ilkini 23-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeye hazırlanan Argos in Cappadocia, sanatın farklı disiplinlerinden beslenen yaratıcı isimleri ağırlayarak baharın gelişini ilham dolu performanslarla kutlayacak.

Seasonal Awakening projesinin ilk konukları yılın ses getiren kitapları arasında gösterilen Yalnızlık Bakanlığı’nın yazarı Menekşe Gülben, çağdaş sanatçı Ekin Kano, interdisipliner sanatçı Lara Öğel’in yanı sıra söz yazarı ve ses sanatçısı Koza, üç gün boyunca Argos’tan, doğanın uyanışından ve baharın pozitif enerjisinden aldıkları ilhamla üretecekleri bir yolculuğa çıkacaklar.

Çağdaş sanatçı Ekin Kano, Seasonal Awakening projesine katılıyor.

Kapadokya’da dört mevsim doğanın uyanışına tanıklık etmeye hazırlanan Art Goes Argos 'Seasonal Awakening' serisi, yıl boyunca önemli sanat işbirlikleriyle devam edecek.