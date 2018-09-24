Doğu Demirkol, bu sene Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da yarıştığı ve şu günlerde Oscar adaylığı gündemde olan Ahlat Ağacı filminin başrol oyuncusu olarak yakaladığı başarıyla adından sıkça söz ettiriyor.



Başrol oynadığı filmlerle Uluslararası başarı yakalayan Doğu Demirkol, bu yıl 18. si gerçekleştirilecek Frankfurt Türk Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu adayı gösterildi.



Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu desteklediği festival 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.



Son değerlendirmeği Alman sinemacılardan oluşan jürinin yapacağı yarışmada Demirkol, En İyi Erkek Oyuncu dalında yarışacak.

BKM Mutfak’ta yaptığı stand up gösterileriyle gündeme gelen ardından konuk olarak katıldığı Güldür Güldür Show ile adını milyonlara duyuran Doğu Demirkol, şu günlerde Zorlu PSM’de gerçekleştireceği sezonun ilk gösterisine hazırlanıyor.

AHLAT AĞACI FRAGMANI - İZLE

