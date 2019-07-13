BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen Demirkol'un tek kişilik stand up gösterisine, sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Genç komedyen uzun süredir gösterilerini kapalı gişe oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Harbiye benim için gerçekten önemliydi. Bütün sene kapalı gişeydi gösterilerimiz tabii insanın üzerinde bir baskı oluyor. Bugün de kapalı gişeye yakın bir kalabalık oluşmuş. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık iki saat sahnede kalan Demirkol, performansında kendi yaşamından güldürü niteliği taşıyan anılarından bahsetti.



Gösterinin ikinci yarısında aile yaşantısından anekdotlar da paylaşan Demirkol, aile fertlerinin birbirinden tamamen farklı dünya görüşlerine sahip olmalarından hareketle yaşadıkları ilginç ve eğlenceli deneyimleri aktardı.

Demirkol’un gösterisini izlemeye gelenler arasında medya ve sanat dünyasından ünlü isimler de vardı. Hıncal Uluç, İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Besen, Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Kaan Sekban, Aras Aydın, Cemal Okan, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Oğulcan Engin, Ekin Türkmen, Cansu Koç, Büşra ve Burak Aksak, Gökhan Türkmen, Demirkol’un gösterisini kahkahalarla izledi.