Doğu Demirkol yeni hikayelerle sezonu açtı

Doğu Demirkol, yeni hikayeler eklediği stand up gösterisine başladı.

Haberler 02.11.2021 - 12:29

Doğu Demirkol yeni hikayelerle sezonu açtı

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Doğu Demirkol ile Harbiye'de kahkaha tufanı

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, geçtiğimiz tıl sahneye koyduğu ve bu yıl yeni hikayeler eklediği stand up gösterisine BKM 'da başladı.

Oyuncu Safa Sarı ve komedyen Cem İşçiler'i de sahneye alan Demirkol seyircisini kahkahalara boğdu. Sezonun ilk gösterisine kapalı gişe başlayan ünlü komedyen kasım ayında Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Adana ve Mersin’de sevenleriyle buluşacak.

GÖSTERİ TAKVİMİ

14.11.2021 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - ERZURUM
19.11.2021 MAXİMUM UNİQ HALL -İSTANBUL
20.11.2021 SAMSUN B.B. SANAT MERKEZİ - SAMSUN
24.11.2021 KOCAELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ – KOCAELİ
27.11.2021 01 BURDA PGM – ADANA
29.11.2021 YENİŞEHİR - MERSİN

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