Doğu Demirkol yeni hikayelerle sezonu açtı

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, geçtiğimiz tıl sahneye koyduğu ve bu yıl yeni hikayeler eklediği stand up gösterisine BKM Tiyatro'da başladı.



Oyuncu Safa Sarı ve komedyen Cem İşçiler'i de sahneye alan Demirkol seyircisini kahkahalara boğdu. Sezonun ilk gösterisine kapalı gişe başlayan ünlü komedyen kasım ayında Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Adana ve Mersin’de sevenleriyle buluşacak.



GÖSTERİ TAKVİMİ



14.11.2021 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - ERZURUM

19.11.2021 MAXİMUM UNİQ HALL -İSTANBUL

20.11.2021 SAMSUN B.B. SANAT MERKEZİ - SAMSUN

24.11.2021 KOCAELİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ – KOCAELİ

27.11.2021 01 BURDA PGM – ADANA

29.11.2021 YENİŞEHİR - MERSİN

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