Doğu Demirkol yeniden gösterilere başlıyor

Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine kaldığı yerden devam edecek. Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı filmlerindeki başarısının ardından, kendi hayatından hikayeler anlattığı ‘Doğu’ dizisinin ilk sezonunu tamamlayan komedyen yeni hikayeler eklediği gösterisine başlıyor.



Demirkol, yeni hikayeler eklenmiş sezonun ilk gösterisine Kuşadası'ndan sonra Çeşme, Altınoluk, Bodrum ve Datça'da devam edecek.



16 Temmuz Kuşadası – Altın Güvercin Amfi Tiyatro

18 Temmuz Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

19 Temmuz Altınoluk Amfi Tiyatro

25 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu

26 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro

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