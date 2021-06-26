Doğu Demirkol yeniden gösterilere başlıyor

26.06.2021 - 11:52
Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine kaldığı yerden devam edecek. Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı filmlerindeki başarısının ardından, kendi hayatından hikayeler anlattığı ‘Doğu’ dizisinin ilk sezonunu tamamlayan komedyen yeni hikayeler eklediği gösterisine başlıyor.
Demirkol, yeni hikayeler eklenmiş sezonun ilk gösterisine Kuşadası'ndan sonra Çeşme, Altınoluk, Bodrum ve Datça'da devam edecek.
16 Temmuz Kuşadası – Altın Güvercin Amfi Tiyatro
18 Temmuz Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
19 Temmuz Altınoluk Amfi Tiyatro
25 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu
26 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro