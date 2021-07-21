Doğu Demirkol'dan Çeşme'de kahkaha tufanı

Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine yeniden başladı. Demirkol, yeni hikayeler eklediği stand - up gösterisini Kuşadası’nın ardından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sergiledi.



Çeşme’de uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Demirkol, tiyatroyu hıncahınç dolduran seyirciye unutulmaz bir gece yaşattı.



‘Doğu’ dizisinin ilk sezonunu tamamlayan komedyen, 2. sezon çekimleri öncesi yeni hikayeler eklediği gösterisine başladı. Bu yıl Türkiye’yi il il gezecek olan komedyen, Çeşme’den sonra, Bodrum ve Datça'da devam edecek.



Turnenin diğer gösterileri şunlar:



25 Ağustos - Datça Açık Hava Tiyatrosu



26 Ağustos - Bodrum Antik Tiyatro