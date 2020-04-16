Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan'ı kutluyor

Doğuş Grubu’nun kurucu destekçiliğiyle 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiriyor. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in yaptığı DÇSO, çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Orkestra, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti.



DÇSO, bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 72 konserde, 800’ü aşkın çocuk sanatçıyı orkestra bünyesinde bir araya getirmiş ve yaklaşık 94.000 izleyiciye ulaşmıştır.



Bugün itibarıyla bünyesinde 150’ye yakın çocuk sanatçı yer alan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın bu özel performansında, orkestramızın tüm üyelerini temsilen 24 öğrencimiz yer aldı.



Bu yıl hep beraber sahnede olamasak da ulusal egemenliğimizin 100. yıl coşkusunu sizlerle birlikte yaşamak için müziğimizi evimizden evlerinize taşıyoruz.



Atamızın bize bıraktığı bu büyük mirası kutlarken, coşkumuza ve sesimize ortak olmanız için sizi de 19 Nisan Pazar günü, saat 19.00’da tüm Doğuş Grubu sosyal medya hesaplarına bekliyoruz.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!

19 NİSAN PAZAR SAAT 20.00

