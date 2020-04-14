Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın unutulmaz gösterisi puhutv'de

#SanatEvinde kapsamında danstan müziğe pek çok özel içeriği kütüphanesine ekleyen puhutv.com; Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sergilediği Mozart’ın Sihirli Dünyası adlı gösteriyi ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturuyor.

Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in üstlendiği Mozart’ın Sihirli Dünyası gösterisi evde kaldığımız bugünlerde ailece izlenecek keyifli bir alternatif oluyor.



Yazar ve yönetmen Murat Göksu’nun yorumuyla oyunlaştırılan gösteride Mozart’ın çocukluğunu küçük yıldız Ata Berk Mutlu, ünlü besteci Mozart’ı ise deneyimli oyuncu Serhat Kılıç canlandırıyor.

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