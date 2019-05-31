Doğuş Grubu, ‘’Doğuş’tan İyi Bir Gelecek’’ çatısı altında topladığı sosyal sorumluluk projeleriyle başta kültür-sanat olmak üzere pek çok alanda uzun soluklu çalışmalar yürütüyor. Grubun, halen eğitimine devam etmekte olan üniversite öğrencilerini desteklemek üzere sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden yola çıkarak projelendirdiği Sanata Bi Yer platformu, 3. karma sergisi ‘’Sanata Bi Yer’19’’ ile genç sanatçı adaylarına farklı disiplinlerde ürettikleri çalışmalarını profesyonel bir galeride sergileme imkanı sunuyor.

2015 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan, farklı kültür ve disiplinlerde eğitim alan üniversite öğrencileri, Sanata Bi Yer platformu ile profesyonel hayata adım atmadan önce çalışmalarını Doğuş Grubu’na ait restoran, otel, ofis binalarının yanı sıra sergiler ve festivallerden oluşan oldukça geniş yelpazedeki mekanlarda sergileme fırsatı buluyor. Platform, güzel sanatlara ilgi duyan geleceğin sanatçı adaylarına halen eğitimlerini sürdürürken ilerleyecekleri yolda rehber olma görevini üstleniyor.



Sanata Bi Yer platformu, bilinen sergilemelerin çok ötesine geçerek çalışmalarını doğru yerde, doğru kişiler ile buluşturmak isteyen genç sanatçı adaylarının çalışmalarının görünür ve ulaşılabilir olmasının yolunu açıyor.



Platform, yarattığı dijital sergi ve alternatif mekanlar ile en başından bu yana gerçekleştirdiği 2 karma sergi, 10 pop-up sergi, söyleşiler ve paralel etkinlikler ile yaklaşık 7 bin sanatsevere ulaştı.

ÇALIŞMALARDAN 92’İSİ SATILDI

365 gün ziyaret edilebilen, dijital sergi olarak hayata geçen Sanata Bi Yer’in web sitesinde şimdiye kadar 1000’den fazla üye, yüklenen 5000’den fazla çalışma yer alıyor. Platform kapsamında farklı lokasyonlarda 300 üyenin 700’e yakın çalışması sergilendi; sergilenen çalışmalardan 92’isi satılarak yeni sahipleri ile buluştu.



Sanata Bi Yer platformu öğrencilerin çalışmalarını derecelendirmeden, eleştirmeden Doğuş Grubu mekanlarında sergiliyor. Gençlerin üretimlerini daha çok kişiye ulaştırma, sınırları aşma ve yeni mekanlarda yeni diyaloglar kurma özelinde teşvik ediyor. Sergileme lokasyonlarında beğenilen çalışmaların künyesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla sanatseverler doğrudan iş sahibi ile buluşuyor.

Sınırları kaldıran, genç sanatçı adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştıran Sanata Bi Yer ile sanatseverler, kişisel yolculuğunun çok başında olan ve hayal gücünün sınırlarını aşmak isteyen üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor.

Sanata Bi Yer platformu tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen karma sergide, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin çalışmaları sergileniyor. ‘’Sanata Bi Yer 19’’, sanat eğitimine devam etmekte olan platform üyesi öğrencilerin heykel, fotoğraf, baskı-edisyon, yerleştirme gibi farklı disiplinlerde üretilen işlerini 13 Haziran-19 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da yer alan Leica Galeri İstanbul’da sanatseverler ile buluşturuyor.



Sanata Bi Yer platformu, seçici kurulu tarafından titizlikle bir araya getirilen çalışmalar farklı temaların etrafında şekilleniyor ve sanatseverlere ilham olmaya devam ediyor.

DOĞUŞ GRUBU'NDAN GENÇ SANATÇILARA DESTEK