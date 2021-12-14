Doğuş Grubu Podcast serisinden yeni bölüm

Yeni bölümde, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ile 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kalıcı olarak giren Göbeklitepe'nin keşfi, kazıların başlamasıyla ortaya çıkan olağanüstü buluntular ve insanlık tarihini etkileyen yeni keşifleri ele alan bir sohbet gerçekleşti.



NTV Dış İlişkiler ve Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe moderasyonunda gerçekleştirilen podcast dinleyiciyle buluştu.



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GÖBEKLİTEPE'YE RUS TURİST HAMLESİ