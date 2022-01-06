Dolu Kadehi Ters Tut 16 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde

Türk alternatif rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut'un Moon Stage ve Orfe Yapım organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser, 16 Ocak Pazar günü gerçekleşecek. Konserde ekip, Gitme, Madem, Yapma N'olursun, Aldattım, Neyin Nesi gibi her biri hit olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek.

Son albümleri DKTT'yi geçtiğimiz mart ayında dinleyicileriyle buluşturan ekip, 2021'in son günlerinde R&B müziğin önde gelen temsilcilerinden Seda Erciyes ile yayınladıkları Yüksek teklisini yayınladı.



2014 yılında Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava tarafından kurulan Dolu Kadehi Ters Tut, yerli sahnenin en üretken topluluklarından biri olarak hayran kitlesini büyüttü.