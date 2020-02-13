Donald Trump'ın hedefindeki film The Hunt seyirciyle buluşuyor (İlk fragman)

Geçen yıl 27 eylülde seyirciyle buluşması planlanan ancak Teksas El Paso'daki AVM'de gerçekleşen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası eleştirilerin hedefi olan The Hunt yeniden gündemde. Universal Pictures, geçen yıl ABD Başkanı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sert sözlerle eleştirdiği ve hayatını kaybedenlere saygı amacıyla vizyon takviminden çıkardığı The Hunt'ı seyirciyle buluşturmaya karar verdi. 13 Mart 2020'de vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı da yayınlandı.

THE HUNT FRAGMANI

THE HUNT'IN KONUSU

Oyuncu kadrosunda Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts, Ethan Suplee, ve J.C. MacKenzie gibi isimlerin yer aldığı The Hunt'ın konuşu şöyle: On iki yabancı bir açıklıkta uyanır. Nerede olduklarını veya oraya nasıl gittiklerini hiçbiri hatırlamamaktadır. Daha da önemlisi çok özel bir amaç için seçilmiş olduklarını bilmemektelerdir. Karanlık bir internet komplo teorisinin gölgesinde, bir grup küresel elit sosyete üyesi spor için insanları avlama etkinliği düzenlemektedir. Av adını verdikleri bu etkinlik için de ilk kez bir araya gelmişlerdir. Devasa bir ormanlık alanda kaçmaya çalışan 12 kişiyi tek tek avlamayı hedeflemektedirler. Fakat bu seçkin zenginlerin kötü planı raydan çıkarılmak üzeredir. Avlananlardan biri olan Crystal, bu tehlikeli oyunu bütün avcılardan daha iyi bilmektedir. Tek tek avcıları ava dönüştüren genç kadın, birer birer avcıları elerken tüm bu planın ortasındaki gizemli kadına doğru adım adım ilerlemeye başlar.

DONALD TRUMP NE DEMİŞTİ?



Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda; "Liberal Hollywood en üst düzeyde ırkçı, büyük bir nefret ve öfke barındırıyor. Kendilerine elit demeyi severler ama elit değildirler. Aslında, genellikle şiddetle karşı çıktıkları insanlar elit olanlardır. Bu film sorunu alevlendirip kaosa neden olmak için yapılmıştır. Kendi şiddetlerini yaratıyorlar ve sonra başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. Onlar gerçek ırkçılar ve ülkemiz için çok kötüler" demişti.

"EĞLENDİRMEK VE BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Ödüllü yönetmeni Craig Zobel o dönemde eleştirilere "Bu filmin şiddeti teşvik edebileceğine inanıyor olsaydım, bunu yapmazdım. Amacımız, iki tarafı da eşit şekilde dürtmekti. Öfke ve bölme değil, eğlendirmek ve birleştirmek istiyoruz. Filmden alacaklarının ne olacağına karar vermek izleyicilere kalmıştır" diye cevap vermişti.