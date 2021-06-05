Donnie Yen, John Wick kadrosuna katıldı

Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı John Wick serisinin dördüncü filmine yıldız bir oyuncu daha katıldı. IP Man'in başrol oyuncusu Donnie Yen, John Wick 4'te rol alacak. Yen, John Wick'in eski bir dostunu canlandıracak. Ancak karakter hakkında daha detaylı bir açıklama yapılmadı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"



Beyazperde'nin haberine göre yönetmen Chad Stahelski, "Donnie Yen seriye katıldığı için çok şanslıyız. Bu yeni ve heyecan verici rolde onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.



Filmin yapımcılarından Basil Iwanyk ise "Donnie Yen, seriye capcanlı ve güçlü bir enerji getirecek. Onu John Wick 4'e getirmekte kararlıydık ve Keanu ile iş birliği yapması için bu kadar büyük bir yeteneğe sahip olma fırsatı elde ettiğimiz için heyecanlıyız."



The Reminiscence fragmanı