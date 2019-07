İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dört Nikah Bir Cenaze oyuncuları Kırmızı Burun Günü için bir araya geliyor

Hugh Grant ve Andie MacDowel'ın başrollerde yer aldığı unutulmaz romantik komedi filmi Dört Nikah Bir Cenaze (Four Weddings and a Funeral) televizyon dizisine uyarlandı.



Hulu kanalında 10 bölümlük bir dizi olarak hazırlanan yeni Dört Nikah Bir Cenaze’nin başrollerinde, Game of Thrones dizisinde Missandei karakterini canlandıran Nathalie Emmanuel ile birlikte Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse ve John Paul Reynolds yer aldı.



Mindy Kaling’in yaratıcılığında hazırlanan dizi, 1994 yapımı sevilen filmin yeninden çevrimi şeklinde tasarlanmadı. Hikaye ve karakterlerin yeni olduğu dizide, ana konuda filmin senaryosuna bağlı kalındı.

FİLM GİŞE BAŞARISIYLA ŞAŞIRTTI

1994 yılında Mike Newel'ın yönetmenliğinde çekilen film, 3,7 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmesine rağmen 246 milyon dolar gişe başarısı göstermişti. Film aynı zamanda Hugh Grant'ı da romantik film dünyasının zirvesine taşımıştı.



Filmde Charles, arkadaşının düğününde hayatının kadını Carrie’yle karşılaşınca tüm hesapları alt üst olur. Bir türlü duygularını ifade edemez. İkili, sonradan bir cenazede ve üç nikahta daha karşılaşacaktır. Birbirlerine açılamayan ikili, başka başka insanlarla nişanlanacaklardır.