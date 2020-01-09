Dostoyevski’nin sahneye uyarlanan eseri DasDas'ta

Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen’i buluşturan ‘Westend – Batının Sonu’, 6 ve 13 Ocak’ta DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşacak.



Bu sezon DasDas’ın kapalı gişe olan diğer yeni oyunlarından ‘Vahşet Tanrısı’ ise 7, 11 (matine-suare) ve 12 Ocak’ta DasDas Sahne’de olacak. Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği oyunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimler rol alıyor. Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu ‘Vahşet Tanrısı’nda izleyiciler kendilerini, çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin tam ortasında bulacak.



Can Yılmaz ve Zafer Algöz, ‘Burda Olan Burda Kalır’ adlı iki kişilik stand-up gösterileriyle 8 Ocak’ta DasDas’a konuk olacak. Sosyal medya paylaşımları ve şovlarıyla aynı adlı Youtube kanalları ile geniş bir kitlenin beğenisini toplayan ikili, yaşadıkları komik anları seyircilerle paylaşacak.



Aynı akşam DasDas Atölye’de ise Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında ‘Ivanov’ sahnelenecek. Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer ve Tülin Özen gibi usta isimleri, genç bir oyuncu kadrosuyla bir araya getiren oyun, Saim Güveloğlu’nun rejisine sahip. Ölümsüz yazar Anton Çehov’un eserinden uyarlanan ‘Ivanov’, insanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu nasıl yalnızlığa ve yok oluşa sürüklediğini sahneye taşıyor.





9 Ocak akşamı DasDas Sahne’yi dolduran seyirciler Kaan Sekban’la birlikte plaza hayatından cast ajanslarına dünyanın en absürt yolculuğuna çıkacak. 10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Sekban, ‘Kaan Sekban Saçmalar’ adlı stand-up gösterisiyle plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar pek çok konuda kendi deyimiyle saçmalayacak.



Yenilenen oyuncu kadrosuyla seyircilerle buluşan ‘Timsah’, 9 Ocak akşamı DasDas Atölye’de olacak. İngiliz mizah yazarı Tom Basden’ın imzasını taşıyan, Mert Fırat ile Volkan Yosunlu’nun yönettiği oyunda Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla Irmak ve Özgün Aydın rol alıyor. Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinle kaleme alınan ‘Timsah’, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle, bir timsahın karnından “hesaplaşıyor.”